محافظ ذي قار :المشاريع التي اقرتها خلية الازمة لقطاع الكهرباء معطلة

2019/02/24 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، الاحد، عن تلكؤ الدوائر المختصة بانجاز المشاريع التي اقرتها خلية الازمة في قطاع الكهرباء لاسباب غير محددة، موكدا استمرار التواصل مع الوزارة لتنفيذها باقرب وقت استعدادا للصيف المقبل.

وقال يحيى الناصري ان”الاجتماعات واللقاءات مستمرة مع الدوائر المختصة ووزير الكهرباء لتفعيل المشاريع التي وافقت عليها خلية الازمة في الحكومة السابقة لمعالجة ازمة الكهرباء في ذي قار والتقليل من اثارها على المواطنين خلال الصيف المقبل”.

واشار الى وجود ” تلكؤ واضح من قبل الدوائر المختصة في اعلان او تنفيذ المشاريع التي اقرت والوضع مقلق مع اقتراب فصل الصيف ونحتاج الى دور اكبر من وزارة الكهرباء لحث الجهات المعنية لتنفيذ تلك المشاريع التي وافقت عليها رئاسة الوزراء باسرع وقت ممكن”.

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