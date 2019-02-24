مقررة البرلمان: موازنة العراق حاليا هي موازنة موظف لا أكثر

2019/02/24 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكدت مقررة مجلس النواب خديجة علي التركماني، اليوم الاحد، ان موازنة العراق حاليا هي موازنة موظف لا أكثر، داعيه الى القضاء على الفساد الذي انهك موسسات الدولة.

وقالت التركماني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه “يجب التوجه نحو الاستثمار الذي سيعمل على حل مشكلة البطالة من خلال توفير فرص لتشغيل الايادي العاملة كما يحل مشاكل العراق من ناحية الانتاج المحلي”.

واضافت: ان “التوجه نحو الاستثمار يجب أن يسبقه حرب على الفساد الذي انهش الدولة ومؤسساتها من أجل أن يتحول العراق الى دولة مستمرة توازي باقي دول العالم”.

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