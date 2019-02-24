نصف كيلو “عدس” يعيد البطاقة التموينية إلى الواجهة .. المقصرون مطلوبون للبرلمان

2019/02/24 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز – بغداد

برز ملف البطاقة التموينية إلى الواجهة من جديد بعد قرار

رئاسة الوزراء القاضي بإضافة نصف كيلو عدس إلى مفردات البطاقة، فيما يعتزم مجلس

النواب فتح هذا الملف مع بدء الفصل التشريعي الثاني.





وأثار قرار رئيس الوزراء إضافة نصف كيلو من مادة العدس تساؤلات المواطنين العراقيين بشأن مفرادات البطاقة، والسبب الحاصل في تأخر توزيعها وتقليص موادها بشكل كبير، رغم تخصيص مبالغ مالية لها في الموازنة المالية، سواءً للعام الحالي أو الأعوام السابقة.





وأعلنت وزارة التجارة الاسبوع الماضي عن موافقة مجلس الوزراء

على قيامها بإضافة (خمسة كغم) من مادة الطحين الصفر للعائلة الواحدة و(نصف كيلوغرام

من مادة العدس) للفرد الواحد ضمن مفردات البطاقة التموينية لشهر رمضان المقبل.





وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه أن القرار جاء ضمن “تخصيصات البطاقة التموينية المثبتة في موازنة 2019 لغرض

توزيعها على المواطنين قبل حلول الشهر الفضيل، ودعماً للعائلة”.

ويعد ملف البطاقة التموينية من أعقد الملفات في العراق قبل

وبعد عام 2003، نظراً لحالات الفساد التي طالته، حيث أصدر القضاء العراقي في الأشهر

والسنوات الأخيرة مجموعة أحكام قضائية ضد مسؤولين في الوزارة بتهم الفساد، أبرزها الحكم

الصادر بحق وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني بالسجن 21 عاما بتهم التقصير والفساد.

وفي أول تعليق على الجدل المثار بشأن البطاقة التموينية

قال رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إن “الزيادة أفضل من النقصان، وإنه في حال جرى

إنقاص تلك الكمية بالتأكيد سيكون هناك رفض من قبل المواطنين”.

وأضاف عبد المهدي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي “إننا

نسعى إلى تضمين البطاقة التموينية المزيد من المواد”.





بدوره يرى النائب في تحالف النصر رشيد العزاوي أن “توزيع

البطاقة التموينية على شكل مبالغ مالية سيكون أفضل للمواطنين من منحها وتوزيعها

بالشكل الحالي”، مؤكدًا أن “اعتماد طريقة المبالغ المالية سيكون له

انعكاس على تحسن الاقتصاد في العراق وتحريك قطاعات مختلفة منه”.

وأضاف العزاوي في تصريح لـ”النور نيوز” أن على

“الوزارات المعنية كالعمل والشؤون الاجتماعية إنشاء قاعدة بيانات بخصوص

مستحقي تلك البطاقة، وتوزيعها عليهم حسب الاستحقاق، على أن تمنح فقط لمن لا يملك

راتبًا من الحكومة، وفق آلية محددة يتم تعيينها من قبل الجهات المختصة”.

وكانت ”الحصة التموينية“ في فترة صدام حسين تتضمن 9 مواد

بينها مساحيق للغسيل، ومستلزمات الحلاقة، فضلًا عن المواد الرئيسية كالطحين والأرز

والسكر وغيرها، لكن، بعد سقوط النظام السابق تقلصت تلك ”الحصة“ إلى أربع مواد فقط،

الأرز والطحين والسكر والزيت، مع عدم الانتظام في توزيعها، فضلًا عن الجدل المصاحب

لها منذ سنوات.





ويعزو عدد من موزعي البطاقة التموينية التأخير الحاصل إلى تلكؤ في إدارة

الملف من قبل وزارتي المالية والتجارة بشكل كامل، حيث تصل المواد متأخرة إلى موانئ

البصرة قادمة من الدول الأوربية التي يستورد منها العراق مواد البطاقة.





ويقول الحاج تحسين (45) صاحب وكالة لتوزيع المواد الغذائية إن التأخير الذي

يحصل بشكل دائم سببه وزارة التجارة، حيث تؤشر المعلومات التي بحوزتنا إلى سيطرة

متنفذين على الموانئ العراقية يتحكمون في حركة الشاحنات الناقلة لمواد البطاقة

للاستفادة منها في عملية البيع والشراء داخل الأسواق المحلية”.





وأضاف في تصريح لـ”النور نيوز” أن مسألة التوقيت أكثر ما يزعج

المواطنين، حيث يلقون باللائمة علينا، ونحن لا ذنب لنا سوى أننا نعمل في هذا

المجال، وعلى الجميع إدارك أن مسألة البطاقة التموينية هي ملف سياسي قبل أن يكون

خدميًا أو اقتصاديًا أو غير ذلك”.





بدوره أكد النائب في البرلمان العراقي مضر خزعل عزمه فتح

جميع ملفات وزارة التجارة من أجل معرفة مصير أموال البطاقة التموينية وكذلك الشركات

المتعاقدة مع الوزارة.

وقال خزعل في تصريح صحفي إن “لجنة الخدمات النيابية،

قررت متابعة ملفات وزارة التجارة وفتحها جميعًا للتحقيق فيها ومعرفة أموال البطاقة

التموينية إلى أين ستصرف وهل هي مخصصة لتغطية مفردات البطاقة لمدة عام كامل أو نصف

العام فضلا عن عدد المواد الموجودة فيها”.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب جلساته في آذار المقبل، إذ من المقرر فتح

ملفات هامة وقوانين تنتظر التشريع.





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