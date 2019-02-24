تقرير: أكثر من مليون شخص زاروا معرض بغداد الدولي

2019/02/24 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … أكدت صحيفة “أراب ويكلي” الخليجية، الأحد، ان معرض بغداد الدولي بنسخته الـ 46 كان من انجح المعارض التي شهدتها بغداد منذ أن بدأ الحدث عام 1979، مشيرة إلى أن أكثر من مليون شخص زاروا المعرض.ونقلت الصحيفة الناطقة بالانكليزية في تقرير ترجمته /المعلومة/ عن رئيس اتحاد الناشرين عبد الوهاب الراضي قوله […]

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