فائق زيدان يبارك للفائزات برابطة القاضيات العراقية

2019/02/24 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارك رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان اليوم الاحد، فوز السيدات القاضيات في انتخابات رابطة القاضيات العراقية التي اجريت صباح يوم الخميس الماضي الموافق

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