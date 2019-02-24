خاص| نائب عن سائرون يرد على المطلك: الحشد قاتل داعش وطرده وأنت جالس بمكتبك

2019/02/24 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه

رد النائب عن كتلة سائرون علي سعدون غلام، الأحد، على التصريحات الأخيرة لرئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك، معتبراً أن عناصر الحشد وفصائل المقاومة قاتلوا داعش الإرهابي وطردوه من البلاد والمطلك و"أمثاله جالسين في مكاتبهم".

وكان المطلك هاجم في تصريح سابق له، هيئة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية، كما دعا إلى إبقاء القوات الأميركية على الأراضي العراقية.

وقال غلام في حديث لـ "الاتجاه برس"، إن "هذا التصريح مردود على المطلك"، متسائلاً "كيف يرحب بالأميركان ونحن في بلد عربي ومسلم ونزلت فيه الأنبياء والرسل وبلد الأئمة الأطهار".

وأضاف غلام، أن "الحشد والفصائل التي قاتلت داعش وطردته من العراق، هؤلاء أفضل من الناس أمثال المطلك الذين كانوا جالسين في مكاتبهم"، ماضياً إلى القول "لن نقبل بهذا التصريح".

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