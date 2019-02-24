تحذير للعراقيين ... امريكا تعزف على الوتر الطائفي من جديد

2019/02/24 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويبدو ان المواطن العراقي ، لا يعلم ما يفعله المجاهدون الابطال من القوات الأمنية والحشد الشعبي ، المرابطون والمطاردون للعصابات الداعشية في عدد من المناطق، وبنفس الوقت لا يعلم ما تمارسه القوات الأمريكية من تحركات مشبوهة متمثلة بالقيام بنقل الإرهابيين من سوريا الى العراق وتحت ظل حماية جوية .ومع هذه الاحداث تعمل وسائل اعلام عربية كبيرة على العزف على وتر لطالما كرهه العراقيون وعاشوا معه تجربة مريرة لا يريدون تذكره بالمرة ، وهو العزف على وتر الطائفية المقيتة التي بدأت هذه القنوات إعادتها الى الذاكرة العراقية بشكل مكثف.بالتاكيد كل هذه الامور هي مقدمة لمحاولة صنع نوع من المقبولية لعصابات داعش الارهابية في المناطق التي فقدها وانهزم فيها شر هزيمة.ان الامريكان المخططين لهذه الإستراتيجية يعلمون جيدا بان اهالي المناطق التي احتلها داعش عام 2014 لم يعودوا مرحبين بهذه العصابات الى مناطقهم التي بدورها لم تعد قادرة على احتضانهم من جديد بعد ان ادت ممارساتهم الى خسارة الاهالي للجغرافيا وتشريدهم وتهديم منازلهم.لهذا ليس هناك الا شيء واحد يمكن ان يعيد هذه العصابات الى نفس هذه المناطق، وهذا الشي هو الأزمة الطائفية التي تحاول كل هذه الدول والقوى إعادتها للعراق.الملفت بالموضوع ان هناك قوى وشخصيات سياسية عراقية تمثل مكونا معينا لا تتحدث نهائيا عن عمليات نقل الدواعش من قبل الجانب الامريكي، في حين ان قسما منهم انبرى وتطوع بان يترك كل هذه العمليات ويظهر على العلن بدون خجل ويكيل المدح للامريكان ويذم الحشد الشعبي وقوى المقاومة التي حررت كل الأراضي التي احتلتها عصابات داعش الارهابية .هذا الامر يشير الى ان العملية لا يشترك بها الامريكان فحسب، انما يعتقد بان هناك من القيادات السياسية العراقية منساقة وراء هذه الأجندة بشكل وباخر وتسعى الى تنفيذها من اجل إعادة العراق الى نقطة الصفر .ومع كل هذا السيناريو المظلم، هناك من يعمل جاهدا على التصدي لهذه الاجندة التي لو نفذت لا سامح الله فلن يكون فيها اي طرف منتصرا الا الأمريكان وأعوانهم وكذلك المنتفعون ، الذين لا يظهرون الا مع الازمات، لكنهم اول من يتخلوا عن اهلهم الذين منحوا أصواتهم لهم .ان عملية افشال الاجندة الامريكية التي تسعى لاثارة الازمة الطائفية في العراق من جديد، مقرونة بالوعي في المناطق المحررة، اذ على هؤلاء الاهالي ان يستحضروا كل المآسي وعمليات القتل الممنهج والتشريد الذي تعرضوا له بسبب الشحن الطائفي الذي بثه بعض قادة ووجهاء مناطقهم، من الذين ذهبوا الى عواصم الضباب وتركوا اهلهم يواجهون الموت والدمار الداعشي.وعليهم ان يعلموا بان اي دولة مهما كانت تملك من امكانيات مادية او لوجستية ، لا تستطيع بشكل كامل ان تواجه هذه المخططات اذا لم يكن هناك وعيا عند المواطن لمنع وقوع هذه الكارثة، فهذه الامكانيات يمكن لها ان توفر امكانيات لوجستية لكنها غير قادرة على منع السموم التي يطلقها بعض اللصوص والمنتفعين من الوصول الى المواطن المسكين في هذه المناطق.لذا نستطيع الجزم بان خلاص العراق من هذه الاجندة هي بيد المواطن العراقي الذي يجب ان يحمل على عاتقه مستقبل بلده، وان يستمر بالعيش في ظل أجواء الأمن والأمان التي صنعتها دماء الشهداء والمضحين بكافة مكوناتهم وانتماءاتهم الدينية والطائفية ، ان كانوا مسلمين او مسيحيين او سنة وشيعة وشبك وايزيدين وصابئة ومندائيين ..الخ من الابطال الممثلين للفسيفساء العراقية الجميلة .ان امريكا اليوم لم تشرع باجندتها هذه اذا لم تكن تشعر بان الامور في العراق بدأت تفلت من زمام سيطرتها، ولم تشرع بها اذا لم تشعر بان هناك رجالا وقوى وطنية وصلوا الى حالة الوعي الكامل بان امريكا لم تأتِ يوما في العراق من اجل مصلحة العراق، بل اتت من اجل مسك خيوط اللعبة وإدارتها لإعادته الى عصور الظلام التي انطلقت في نهايات 2005 وانتهت عام 2008، قبل ان يعيدها بعض الخونة وخطباء اعواد منابر الذل والمهانة الممهدين لدخول الدواعش والإرهابيين الى العراق.لذا على العراقيين الشرفاء وخاصة في المناطق التي رزحت تحت وطأة الدواعش وضاقوا مرارة ممارساتهم غير الانسانية المجرمة ، ان يزرعوا الطيب العراقي الذي لا يستقطب الا الاصلاح، والطارد لكل من خان وسلم نفسه وضميره للأجنبي.

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