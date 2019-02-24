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صالح للسيسي: اهمية حل الخلافات من خلال التعاون بين الدول العربية

العراق

صالح للسيسي: اهمية حل الخلافات من خلال التعاون بين الدول العربية

الأحد 24 فبراير 2019 - 12:23

رئيس الجمهورية برهم صالح

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ،اليوم الأحد ، اهمية التعاون بين الاشقاء والاصدقاء من اجل تجاوز الخلافات واعتماد الحوار البناء لحلها.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت "الغدير " نسخة منه، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح التقى، اليوم، على هامش مؤتمر القمة العربية- الأوربية، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي".



وأكد صالح خلال اللقاء الذي حضره وزراء الخارجية والتجارة والثقافة، "اهمية التعاون بين الاشقاء والاصدقاء من اجل تجاوز الخلافات واعتماد الحوار البناء لحلها".



وبحسب البيان فإنه "جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، ومساهمة الشركات المصرية في اعادة اعمار المناطق المحررة من العصابات الارهابية والاستثمار في المجالات الاقتصادية والنفط والطاقة، فضلا عن مناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وتبادل وجهات النظر حولها".



انتهى .



م ك

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