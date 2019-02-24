تيتيباس يضرب موعدا مع كوكوشكين في نهائي بطولة مرسيليا المفتوحة للتنس

2019/02/24 | 12:44

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بغداد:سومر نيوز

اقترب اليوناني ستيفانوس تيتيباس خطوة أخرى من لقبه الثالث على صعيد الفردي بفوزه 7-6 و6-2 على البلجيكي ...

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