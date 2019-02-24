مجلس القضاء الأعلى يكشف عن حساباته الختامية لعام 2018

2019/02/24 | 12:44

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بغداد – عراق برس- 24 شباط / فبراير: اعلنت المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، ان ” مجلس القضاء كشف اليوم الأحد ، الموافق 2019/2/24 عن انجاز حساباته الختامية لعام 2018، مضيفا ان نسب الانجاز وصلت إلى 97%.

وأوضح أن “المجلس أنجز حساباته الختامية التي تمثلت بالإيرادات والمصروفات الفعلية للسنة المالية المنتهية 2018″مشيرا الى ، أن “البيانات الخاصة بالحاسبات الختامية لسنة 2018 تم نشرها على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى وان دائرة الشؤون الإدارية والمالية انهت الحسابات الختامية خلال شهر كانون الأول الماضي وقبل الموعد المحدد من قبل وزارة المالية والتي تم إرسال تلك الحسابات إلى ديوان الرقابة المالية”.



انتهى أح

للاطلاع على الحسابات الختامية لسنة 2018 اضغط الرابط التالي

https://www.hjc.iq/upload/pdf/2018hisabat%20khtam.pdf

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