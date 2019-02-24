2019/02/24 | 12:44

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أمانة بغداد تعلّق على "إزالة 500 دار سكنية متجاوزة

بغداد -

كلمة

نفت أمانة بغداد عزمها إزالة 500 دار سكنية متجاوزة في مجمع

الرجاء السكني شمالي غرب العاصمة.

وقال بيان للأمانة تلقت حصل موقع كلمة الإخباري

على نسخة منه انها "تنفي الأنباء التي روجت لها بعض وسائل الإعلام

بشأن عزمها إزالة 500 دار سكنية في مجمع الرجاء السكني ضمن محلة

438".

وأشار الى ان "دائرة المشاريع تعمل على شق شارع باتجاهين ذهاب واياب

ضمن المحلة يتفرع من طريق صلاح الدين للمرور السريع إلى منطقة دور

نواب الضباط لفك الاختناقات المرورية وخدمة عدد من الاحياء السكنية.

واضاف ان "عرض الشارع يبلغ 30 مترا بواقع 15 متراً لكل اتجاه ما ولد

حاجة لاستقطاع بعض الاسيجة الخارجية للدور فقط لتوسيعه".

ودعت أمانة بغداد وسائل الإعلام إلى "ضرورة تحري الدقة والموضوعية

في تداول هكذا أخبار واستقاء المعلومات المتعلقة بعمل دوائرها

وتشكيلاتها من المصادر الرسمية".

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