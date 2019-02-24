حقوق الانسان : نتابع ملف اختطاف المواطنين في صحراء النخيب وسنعلن عن النتائج فورا

2019/02/24 | 12:45

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الانبار – عراق برس- 24 شباط / فبراير: اعلن مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة الأنبار ، انه يتابع في مقر قيادة شرطة المحافظة تفاصيل حادثة اختطاف مجموعة من المواطنين في صحراء النخيب منتصف الاسبوع الماضي ، وفق عدد من الشكاوى الواردة من ذوي المفقودين خلال الحادث الاجرامي ،

مدير مكتب المفوضية في المحافظة محمد قاسم اوضح، انه ” بتاريخ ١٨ شباط الماضي قامت مجموعة من عصابات داعش الإرهابية باختطاف (١٩) مواطنا أثناء قيامهم بجمع الكما في منطقة (أم الجدعان ) على الطريق الرابط بين ناحية النخيب والحدود السعودية في منطقة عرعر والتي تقع مسؤولية حمايتها بالاشتراك بين قيادات عمليات الجزيرة والبادية والفرات الأوسط والحشد الشعبي “، مبينا ، ان ” الحادث الاجرامي تسبب باستشهاد عدد من المواطنين وفقدان البعض الاخر فيما تمكنت القوات الامنية من العثور على عدد من المطلق سراحهم والبالغ ستة اشخاص واغلبهم من ابناء المحافظات القريبة ، وما تزال عمليات البحث والتحري عن مصيرهم مستمرة من قبل القوات الأمنية ، وسيقوم مكتب المفوضية في محافظة الانبار بالتقصي عن مايرد بالموضوع وان ابواب مكتب المفوضية في محافظة الانبار مفتوحة لاستقبال بلاغات المواطنين بشان حالات خطف لابنائهم أو اية اعمال ارهابية اخرى لغرض متابعتها مع الجهات ذات الاختصاص في المحافظة “.



انتهى اح

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