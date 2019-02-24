حقوق الانسان : العمل الاجرامي الذي طال صيادي النجف يتطلب تشديد الاجراءات الامنية

2019/02/24 | 12:45

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النجف – عراق برس- 24 شباط / فبراير: استنكر مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة النجف الاعتداء الارهابي الذي طال ( ٦ ) من ابناء المحافظة من صائدي الاسماك في بحيرة الثرثار شمال محافظة الانبار .

واضاف مدير مكتب المفوضية في النجف فرزدق الصكبان في بيان له ” باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان ندين الحادث الارهابي الذي طال عدد من صيادي الاسماك من ابناء محافظة النجف / ناحية العباسية والذين تم اغتيالهم على يد عصابات داعش( السبت ٢٣ شباط ٢٠١٩ ) في بحيرة الثرثار شمال محافظة الانبار “، مضيفا ” ونطالب القوات الامنية بتشديد اجراءاتها الامنية والقضاء على اخر الجيوب الارهابية التي تحاول نشر الرعب والخوف بين المواطنين بين الحين والاخر ، كما ونقدم خالص تعازينا الى ذوي الشهداء المغدورين ، انا لله وانا اليه راجعون “.



انتهى اح

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