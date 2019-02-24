مدرب برشلونة يصف ميسي باللاعب المذهل

2019/02/24 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي، عقب الفوز الثمين الذي حققه الفريق على مضيفه إشبيلية 4-2 امس السبت، ضمن الجولة 25 لليغا، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” وصنع آخر للويس سواريز، “لاعب حاسم ومذهل”.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي احتضنها ملعب رامون سانشيز بيثخوان: “نمتلك لاعباً حاسماً ومذهلاً، إشبيلية أيضاً كذلك، ولكننا لدينا الأفضل، ليس فقط لأنه سجل ثلاثة أهداف رائعة، ولكن لأنه يسجلها في الوقت المناسب”.

وبسؤاله حول شكوى المدير الفني لريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، من أجندة المباريات والمواعيد قبل مواجهة “كلاسيكو الأرض” الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي كأس الملك أمام الغريم الكاتالوني، قال المدرب الباسكي إن “الجميع يشتكي من هذا الأمر”، وإن “إشبيلية لعب يوم الأربعاء الماضي (في الدوري الأوروبي)، ونحن أيضاً (في دوري الأبطال)، أعتقد أن الحديث لن يخلق إلا ضجيجاً فقط”.

وحول تمكن فريقه من قلب الطاولة على إشبيلية والعودة بثلاث نقاط ثمينة من الأندلس، أكد أنهم كانوا في طريقهم لـ”خسارة” اللقاء، على الرغم من امتلاكهم للكرة ظاهريا فقط، إلا أن “الأمر كان خادعاً بعض الشيء”، ولهذا كان عليهم “تغيير شيئاً ما” بين شوطي اللقاء.

وأشار إلى أن “إشبيلية قام بتغيير طريقة لعبه مع بداية المباراة باللعب بخمسة مدافعين في الخلف، ولهذا كان عليه في الشوط الثاني “تقوية خط الوسط، ولعب كوتينيو أكثر في العمق، مع الاحتفاظ بنفس الكثافة الهجومية للضغط على دفاع الخصم”.

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