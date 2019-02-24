إيران تنجح بإطلاق صاروخ كروز مضاد للسطح

2019/02/24 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفادت وكالة “فارس”، الاحد، بأن غواصة ايرانية من فئة “غدير” قامت وللمرة الاولى باطلاق صاروخ كروز مضاد للسطح دمرت به الهدف المحدد بنجاح في اطار مناورات القوة البحرية للجيش الإيراني.

ففي اليوم الثالث من المرحلة النهائية لمناورات “الولاية 97” الجارية اليوم قامت غواصة خفيفة من فئة “غدير” باطلاق ناجح لصاروخ كروز مضاد للسطح.

يذكر انه وبسبب النطاق العملاني المحدود للطوربيدات واحتمال الكشف عن مكان الغواصة حين اطلاق الطوربيد، فقد تم في ظل جهود وابداعات الخبراء الشباب في القوة البحرية للجيش وصناعات وزارة الدفاع وللمرة الاولى اطلاق صاروخ من عمق البحر نحو الهدف حيث يمكن عبر هذا الطريق استهداف وحدات العدو من دون الكشف عن مكان الاطلاق.

ووفقا لهذا التقرير فان الغواصات الاخرى التابعة للقوة البحرية الايرانية ومنها الغواصات الثقيلة من فئة “طارق”والغواصة “فاتح” الايرانية بالكامل، تحظى ايضا بهذه الامكانية.

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