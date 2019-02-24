بالصور ، مراسيم توقيع وتوزيع الكتاب ليلة هروب زينة

2019/02/24 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ دهوك أقيم على قاعة الهيئة العليا لمركز لالش دهوك مراسيم توقيع وتوزيع الكتاب ليلة هروب زينة مذكرات امرأة ايزيدية من كوجو بحضور العديد من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية والقنوات الفضائية، إضافة إلى العديد من الناجيات من قرية كوجو.مؤلف الكتاب الكاتب خالد تعلو القائيدي قال ل”ايزيدي 24″ أن الكتاب يتكون من 84 صفحة […]

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