افتتاح مشروع ماء في ميسان يخدم 10 الاف نسمة

2019/02/24 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن محافظ ميسان علي دواي، الأحد، عن افتتاح مجمع ماء سيد عاشور في مركز مدينة العمارة بطاقة 200 متر مكعب بالساعة، مبينا أن المشروع يخدم 10 الاف نسمة.

وقال دواي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى , إن “المحافظة تسعى ضمن اولوياتها لاستكمال جميع الخدمات العامة وايصالها للمواطنين”، مبينا ان “هذا المشروع سبق ان احيل خلال العام 2013 وتوقف بعدها اثر الازمة المالية، ولكن تم توفير بعض المبالغ لاكمال المشاريع المتوقفة ومنها هذا المشروع، حيث سيخدم قرابة 10 الاف نسمة في مناطق احياء السيد جميل وسيد عاشور وحتى المناطق والقرى المحيطة بالمشروع”.

واضاف ان “المحافظة تعمل على ادراج مشاريع جديدة لتغطية الحاجات ذات الاولوية خلال العام الحالي”، مذكرا بـ”افتتاح العديد من مشاريع الماء خلال المدة الماضية في مناطق علي الغربي وعلي الشرقي وام الخس والوحيلات، وسيتم تدشين مشاريع اخرى في نواحي السلام وبني هاشم وسيد احمد الرفاعي وقضاء علي الغربي”.

واشار دواي الى “توجيه جميع الدوائر بإيصال الخدمات الى المجمع والايعاز لمديرية ماء ميسان بتوفير الحراس والمشغلين والمتطلبات الأخرى من اجل استمرار عمله”.

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