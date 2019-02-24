مقررة البرلمان: موازنة 2019 للموظف فقط

2019/02/24 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وصفت مقررة مجلس النواب خديجة علي التركماني، الاحد، موازنة العراق الحالية بأنها موازنة موظف لا أكثر.وقالت التركماني، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (24 شباط 2019)، إن “موازنة البلاد الحالية تمثل موازنة موظف لا اكثر”.ودعت التركماني، إلى “التوجه نحو الاستثمار الذي سيعمل على حل مشكلة البطالة من خلال توفير […]

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