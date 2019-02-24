2019/02/24 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأشاد النجم الإنجليزي الكبير جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول بما يقدمه نظيره مانشستر يونايتد من مستويات في الفترة الأخيرة تحت قيادة أولي سولشار.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هندرسون وأكد خلالها أن فريقه يسعى فقط للحصول على الثلاث نقاط بالرغم من المستوى المميز الذي يظهره مانشستر يونايتد.

وقال هندرسون: "مانشستر يونايتد أصبح فريقًا مختلفًا تمامًا بكل تأكيد، هم في الوقت الحالي أفضل مما كانوا عليه من قبل والجميع يمكنه أن يرى ذلك".



اختيارات المحررين رسميًا - باريس سان جيرمان يعلن عن الراعي الجديد كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟ سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا

تقرير | متى يرفع ريال مدريد الراية البيضاء في الدوري الإسباني؟

وأضاف: "أدائهم أمام تشيلسي في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي كان جيد للغاية، ولديهم خطورة كبيرة في لعب الكرات المرتدة، كما أنهم أقوياء على مستوى الدفاع".

وأكمل: "هم فريق جيد ولديهم عناصر من الطراز الرفيع، لذلك ستكون المباراة عبارة عن اختبار صعب آخر بالنسبة لنا في ملعب أولد ترافورد أمام فريق كبير".

هودسون ورانييري وأكبر المدربين عمراً في تاريخ البريميرليج

واختتم تصريحاته: "يجب أن نكون في أفضل حالاتنا، من أن نخرج بنتيجة جيدة من تلك المباراة، لكننا نثق في أنفسنا ونعتبر كل مباراة مواجهة كبيرة من الآن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هندرسون: مانشستر يونايتد فريق مختلف ونحتاج للفوز) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هندرسون: مانشستر يونايتد فريق مختلف ونحتاج للفوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).