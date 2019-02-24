الشرطة العسكرية الروسية قد تشارك بانشاء منطقة عازلة على الحدود السورية التركية

2019/02/24 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الشرطة العسكرية الروسية قد تشارك في إنشاء منطقة عازلة على الحدود بين سوريا وتركيا.

وأضاف لافروف أن العسكريين الروس يواصلون مناقشة هذا الأمر مع الجانب التركي واضعين في الاعتبار موقف دمشق ومصالح أنقرة.

وأفاد مراسل الغد: “يبدو ان المنطقة الأمنة شمال سوريا باتت الشغل الشاغل للخارجية الروسية والجانب التركي، وزير الخارجية الروسي لم يستبعد إمكانيه مشاركة الشرطة العسكرية الروسية في إنشاء منطقة عازلة في على الحدود السورية التركية وقال بان العساكر الأتراك والروس يناقشون تفاصيل هذه المنطقة مراعين اهتممات ومصالح الجانب السوري”.

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