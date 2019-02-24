وكالة: العراق يسعى لشراء 50 ألف طن قمح بمناقصة عالمية

2019/02/24 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال مصدر بوزارة التجارة العراقية يوم الأحد إن الوزارة تسعى لشراء ما لا يقل عن 50 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية.





وأضاف المصدر، وفقا لما نقلته "رويترز" أن آخر موعد لتقديم العروض في المناقصة هو الرابع من مارس المقبل، على أن تظل العروض سارية حتى العاشر من الشهر ذاته.





وأشار المصدر إلى أن العراق يسعى لشراء القمح من الولايات المتحدة أو استراليا أو كندا.





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