آخر تطورات عملية تطهير الصحراء الغربية التي أنطلقت فجر اليوم

2019/02/24 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد فرقة العباس (ع) القتالية، ميثم الزيدي نتائج عمليات

تطهير الصحراء الغربية من براثين خلايا عصابات داعش الإرهابية التي

انطلقت فجر اليوم الأحد.

وقال الزيدي في بيان ان "قواتنا تحقق تقدما في عمليات التطهير،

وسوف تطهر أكثر ٤٥٠ كم تبدأ من قاطع غرب الانبار إلى الرطبة

مروراً بوادي الغدف وصولاً إلى الحدود العراقية".

وأكد "لن نتسامح مع اي شخص يأوي الارهابيين ولن نترك شبرا من

المناطق المستهدفة بدون تطهير" لافتا الى ان "معلوماتنا

الاستخبارية جيدة وسوف نلاحق خلايا عصابات داعش الإرهابية في جميع

المناطق ولن نترك الصحراء الغربية مرتعا لهم".وأشار الزيدي "نقول لعوائل الشهداء المغدورين‏ والمخطوفين".

وكانت قيادة فرقة العباس (ع) القتالية أعلنت، عن إنطلاق عملية

واسعة فجر اليوم الأحد هي الأكبر التي تنفذها الفرقة منذ تأسيسها

لتطهير الصحراء الغربية من الخلايا الإرهابية التي امتدت أياديها

المجرمة خلال الأيام الماضية إلى المواطنين العزل الباحثين عن

الرزق ونبات الكمأ.

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