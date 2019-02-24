الجزائري لآفاق : لدينا خطط كثيرة من بينها فتح ملف الخدمات والمشاريع المعطلة (فيديو)

2019/02/24 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد محافظ بغداد فلاح الجزائري أنه بإنتظار مصادقة رئاسة الجمهورية

على تسميته محافظ لبغداد ليكون عمله بصورة قانونية ، وأضاف الجزائري

في تصريح خاص لآفاق أن لديه خطط كثيرة وإجراءات كبيرة للنهوض بمستوى

الخدمات في العاصمة فضلاً عن فتح ملف الخدمات والمشاريع المعطلة .

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