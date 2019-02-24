مصرع واصابة اربعة أشخاص بحادث سير في السليمانية

2019/02/24 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة السليمانية، اليوم الاحد، مصرع واصابة اربعة اشخاص بحادث سير.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز ان "حادث تصادم بين سيارتين من نوع هونداي النترا وتويوتا هايلوكس، وقع اليوم على طريق خلكان – رانية، قرب قرية باقلان".

واضافت المديرية ان "الحادث اسفر عن مصرع شخص واحد واصابة اربعة اخرين بجروح".

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