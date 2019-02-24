انحسار عمليات قطع الغضا و صيد الطيور في بادية الناصرية

2019/02/24 | 13:38

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت الشرطة البيئية في محافظة ذي قار عن انحسار عمليات احتطاب وقطع نبات الغضا ، وتراجع صيد الطيور في بادية الناصرية .

وقال مد

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت الشرطة البيئية في محافظة ذي قار عن انحسار عمليات احتطاب وقطع نبات الغضا ، وتراجع صيد الطيور في بادية الناصرية .وقال مدير قسم الشرطة البيئية في المحافظة العقيد رشيد جاسم لشبكة اخبار الناصرية ان الجولات الميدانية التفتيشية الاخيرة لبادية الناصرية كشفت عن تراجع ملحوظ في عمليات احتطاب وقطع الغضا من قبل المواطنين ، وانتعاش النبات بفضل موجات المطر التي ضربت البادية مؤخرا .وبين ان الشرطة رصدت كذلك تراجعا ملحوظا في عمليات صيد الطيور البرية في البادية بجميع انواعها بما فيها الصقور النادرة .

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