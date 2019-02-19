استئناف العمل بمشروع مجسر الاسكان الصناعي بعد توقف جزئي

2019/02/24 | 13:38

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة المهندس المقيم في مجسر الاسكان الصناعي في مدينة الناصرية عن استئناف العمل في مشروع المجسر بعد توقف جزئي بسبب ازمة مالية تخص الشركة المنفذة.

وقال المهندس ا

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت دائرة المهندس المقيم في مجسر الاسكان الصناعي في مدينة الناصرية عن استئناف العمل في مشروع المجسر بعد توقف جزئي بسبب ازمة مالية تخص الشركة المنفذة.وقال المهندس المقيم في المشروع احمد عباس لشبكة اخبار الناصرية ان الشركة المنفذة للمشروع كانت قد باشرت العمل بالمشروع بعد اطلاق موازنة العام 2019 الا انها عادت وتوقفت بشكل جزئي بسبب ازمة مالية داخلية .وبين ان الشركة سرعان ما تداركت تلك الازمة وغيرت عدد من كوادرها واستقدمت شركات تخصصية واستانفت العمل من جديد في المشروع .

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