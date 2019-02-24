2019/02/24 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..جدد مجلس الاتحاد الروسي تحذير موسكو من عواقب الاستفزازات ضد فنزويلا والمتعلقة بمزاعم إيصال المساعدات الإنسانية مؤكدا أنها تشكل “تدخلا سافرا” في الشؤون الداخلية لهذا البلد.وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس قسطنطين كوساتشوف لوكالة أنباء سبوتنيك اليوم “روسيا تراقب عن كثب تطورات الوضع في فنزويلا والذي كما يبدو ستتبعه استفزازات هدفها خلق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا: أمريكا تتدخل بشكل “سافر” بشؤون فنزويلا alansaar.

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