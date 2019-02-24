مجلس الانبار يحذّر من مخطط تقوده عصابات “داعش” لإحياء الفتنة الطائفية في البلاد

2019/02/24 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… حذر مجلس محافظة الانبار، الاحد، من مخطط تقوده عصابات “ داعش” الإجرامية لإحياء الفتنة الطائفية في البلاد.وقال عضو المجلس ابراهيم الفهداوي في تصريح, إن “عصابات داعش الاجرامية بدأت بأحياء مخطط إرهابي يستهدف ابناء المحافظات العراقية الذين يأتون الى مدن المحافظة من اجل انجاز بعض المصالح في محاولة تهدف الى زرع الفتنة الطائفية بين […]

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