بالصور.. العشرات من الخريجين يتظاهرون أمام مبنى مديرية تربية ميسان

2019/02/24 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من الخريجين أمام مبنى مديرية تربية ميسان اليوم الاحد، مطالبين بيان اسباب تأخر اعلان نتائج التقديم على التعيينات الأخيرة، والتي تم التقديم عليها

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