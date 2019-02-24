محافظ الديوانية يطالب بإجراء استطلاعات جوية أمنية في صحراء الشنافية

2019/02/24 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت اللجنة الأمنية العليا في محافظة الديوانية، اليوم الأحد، الحكومة المركزية ووزارة الدفاع بإجراء استطلاعات جوية أمنية بواسطة الطائرات في مناطق صحراء الشنافية غربي المحافظة.

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