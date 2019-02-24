وزارة العمل تتعامل مع (١٢٥٢) استفساراً وشكوى وردتها عبر خطها الساخن

2019/02/24 | 13:45

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انجز قسم شؤون المواطنين في هيئة الحماية الاجتماعية اليوم الاحد، التعامل مع (١٢٥٢) استفساراً وشكوى وردته عبر خطه الساخن (١٠١٨) للمدة من ١ ولغاية ١٤ من شباط الحالي.





وقال مدير القسم ياسين شريف عبد الله في بيان تلتقه وكالة صدى، ان الاتصالات الواردة شملت بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان، مبينا ان الاستفسارات والشكاوى توزعت بين (٣٩٩) حالة لمواطنين طالبوا بزيارة بحث ميداني و(٣٩٩) حالة لمواطنين لديهم تدقيق بيانات و(٣٣٢) حالة لمواطنين أظهرت نتائج التخطيط انهم فوق مستوى خط الفقر و (٢٤) حالة لمواطنين تم ارسال بياناتهم لوزارة التخطيط وعشر حالات لمواطنين تم تاشير شمولهم واستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا لاصدار البطاقة الذكية لهم.



وأضاف عبد الله ان الشكاوى والاستفسارات تراوحت بين (١٢٠٦) اتصالات تخص فئة الرجال و(٤٦) اتصالا يخص فئة النساء، مشيرا الى ان قسم شؤون المواطنين يتابع جميع الشكاوى والاستفسارات الواردة له بصورة جدية تماشيا مع توجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان القاضية بسرعه حسم الشكاوى والاستفسارات واتباع الاجراءات اللازمة.





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