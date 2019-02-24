بالوثيقة..النجف تطلب قوائم موظفي العقود والاجور للمباشرة بأجراءات تثبيتهم

2019/02/24 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأظهرت وثيقة ان الياسري وجه الدوائر الحكومية في المحافظة بإرسال قوائم بأسماء الموظفين بصفة (عقد وأجر يومي) لغرض معالجة موضوعهم وفق قرار مجلس الوزراء الخاص بتثبيت العقود على الملاك الدائم وتحويل الذين بصفة اجر يومي الى عقد مع دائرته.وشدد الياسري على الاهتمام بهذه الشريحة من أبناء محافظة النجف وارسال المعلومات اللازمة خلال الفترة المطلوبة .انتهى .م ك

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