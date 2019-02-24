الكويت تحذر رعاياها في تركيا.. تعرف على السبب!

2019/02/24 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس دعت قنصلية الكويت في إسطنبول، الأحد، الرعايا الكويتيين في تركيا إلى توخي الحذر، وذلك على خلفية العاصفة الثلجية التي تشهدها غالبية المدن التركية.ونقلت وكالة “كونا” للأنباء عن القنصل الكويتي في إسطنبول، محمد المحمد، دعوته الكويتين في تركيا إلى التأكد من سلامة الطرق قبل التنقل بين المدن.كما دعا الكويتيين إلى الاتصال […]

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