2019/02/24 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس شيعت الاوساط الثقافية والسياسية، الاحد، وكيل وزارة السياحة والثقافة والاثار فوزي الاتروشي الى مثواه الاخير بعد صراع طويل مع المرض.ونقل مراسل “ناس”، اليوم (24 شباط 2019)، صوراً اظهرت تشييع الاتروشي لمثواه الاخير من مبنى وزارة الثقافة بحضور شخصيات ثقافية وسياسية.ورثى وكيل الوزارة طاهر الحمود الفقيد الراحل بكلمة خلال تشييعه من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: تشييع جثمان فوزي الاتروشي في بغداد) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: تشييع جثمان فوزي الاتروشي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).