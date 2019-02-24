الحشد العشائري يكشف عن عمليات عسكرية كبرى مرتقبة في صحراء الانبار

2019/02/24 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف المتحدث باسم الحشد العشائري بمحافظة الانبار غسان العيثاوي، الأحد، عن وجود استعدادات لقيادة العمليات المشتركة لإطلاق عمليات عسكرية كبرى في الساعات المقبلة لملاحقة فلول “داعش”، مبينا ان القوة الجوية أجرت مسحا لمراقبة تحركات العناصر الإرهابية.وقال العيثاوي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “قيادة العمليات المشتركة تستعد لاطلاق عمليات عسكرية كبرى خلال الساعات المقبلة لملاحقة […]

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