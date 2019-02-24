ليستر سيتي يقيل المدرب بويل بعد هزيمة قاسية في الدوري الإنجليزي

2019/02/24 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كلاوديو رانييري مدرب فولهام إن فريقه في حاجة إلى “معجزة” للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد الخسارة 3-1 أمام وست هام يونايتد ليصبح على بعد ثماني نقاط من منطقة الأمان.

وتقدم فريق رانييري صاحب المركز 19 بهدف بعد مرور ثلاث دقائق يوم الجمعة في استاد لندن لكن وست هام سجل هدفين في الشوط الأول ثم أضاف هدفا قرب النهاية لينتزع الانتصار.

وقال رانييري للصحفيين بعد الهزيمة السادسة في سبع مباريات “ستكون معجزة لكن يجب أن نقاتل معا.

“إذا قاتلت فإنك تملك فرصة واحدة لكن إذا لم تقاتل لن تملك فرصة.



تزداد الثقة عند الفوز ولقد مر وقت طويل على ذلك.

“لكن الفريق يتدرب بشكل جيد وهذا يعني إيمانه (بالفرصة)”.

وسيلعب فولهام في ضيافة ساوثامبتون يوم الأربعاء المقبل.

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