فيديوجراف| السعودية أكبر شريك اقتصادي عربي لمصر

2019/02/24 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت إحصائية صادرة عن مجلس الغرف السعودية، أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى كأكبر شريك اقتصادي عربي لمصر، بحجم تبادل تجاري بلغت قيمته 27.4 مليار ريال سعودي عام 2017.

أوضحت الإحصائية التي عممتها السفارة السعودية في القاهرة بمناسبة مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، أن قائمة أهم السلع التي تصدرها المملكة لمصر تشمل المنتجات المعدنية، والورق والورق المقوى، واللدائن ومصنوعاتها، والحديد والصلب، والألومنيوم ومصنوعاته..



كما تشمل قائمة أهم السلع التي تستوردها المملكة من مصر المنتجات المعدنية، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والفواكه والخضروات، والصلب (الفولاذ).

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