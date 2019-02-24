عادل عبدالمهدي يعزّي بوفاة الاتروشي

2019/02/24 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عزى رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، بوفاة فوزي الاتروشي وكيل وزارة الثقافة الذي توفي اليوم الأحد.

وقال عبد المهدي في بيان تلتقه وكالة صدى، “نتقدم بخالص التعازي والمواساة الى أسرة الفقيد فوزي الاتروشي وكيل وزارة الثقافة”.وأضاف “لقد كان للفقيد دور وطني وحضور فاعل في الدفاع عن القضايا العادلة للشعب العراقي، الى جانب منجزه الادبي واسهاماته في ادارة وزارة الثقافة، نسأل المولى العزيز القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان”.وتوفي الأتروشي فجر اليوم عن عمر 66 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.





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