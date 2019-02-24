جنح النزاهة:الحبس البسيط بحق 4 مدانين فتحوا صيدليات غير رسمية

2019/02/24 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية اربعة احكام بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر بحق أربعة مدانين عن جريمة فتحهم صيدليات غير رسمية.

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