بدء العد التنازلي لعقد الدورة الرابعة لمهرجان 3 دقائق في 3 أيام السينمائي

2019/02/24 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على وقع عوالم السينما الساحرة والمدهشة تتواصل الاستعدادات والتحضيرات لعقد الدورة الرابعة من مهرجان (3دقائق في 3أيام السينمائي ) التي ستنطلق في الثالث من اذار المقبل وتستمر لغاية الخامس منه وتنظمه مؤسسة بغداد للسينما والفنون

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