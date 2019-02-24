العراق|| استلام الدفعة الثانية من عناصر داعش الحاملين للجنسية العراقية

2019/02/24 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم العراقُ من قواتِ سوريا الديمقراطيةِ الدفعةَ الثانيةَ من عناصرِ "داعشَ" الحاملين للجنسيةِ العراقية، بحسب مصدرٍ امني.

المصدرُ قال اِن قواتِ سوريا الديمقراطيةَ (قسد) سلمتِ الجانبَ

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