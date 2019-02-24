برلمان الاقليم يعقد الثلاثاء جلسة غير اعتيادية

2019/02/24 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت هيئة رئاسة برلمان إقليم كردستان، دعوة جميع الأعضاء لحضور جلسة غير اعتيادية، بعد غد الثلاثاء، لمناقشة تشكيل اللجنة القانونية البرلمانية.

وشهدت جلسة برلمان لاقليم التي عقدت الأثنين الماضي، بغياب كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، وانسحاب الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكردستاني بعد ذلك، انتخاب فالا فريد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيسة مؤقتة للبرلمان، لحين معاودة الاتحاد حضور الجلسات وتقديم مرشحه للمنصب.



كما جرى انتخاب هيمن هورامي عن الحزب الديمقراطي لمنصب نائب رئيس برلمان كردستان ومنى القهوجي سكرتيرة للبرلمان.وأعلنت الهيئة الرئاسية لبرلمان إقليم كردستان اليوم برنامج عمل الجلسة الاولى غير الاعتيادية للسنة الأولى من الدورة البرلمانية الخامسة والمقررة انعقادها بعد غد الثلاثاء.وجاء في برنامج عمل الجلسة، استناداً إلى أحكام الفقرة الاولى من المادة الثامنة من النظام الداخلي لبرلمان كردستان قررت الهيئة الرئاسية دعوة جميع أعضاء البرلمان لحضور جلسة يوم الثلاثاء لمناقشة تشكيل اللجنة القانونية لبرلمان كردستان بحسب أحكام المادتين {28-29} من النظام الداخلي لبرلمان كردستان - العراق.انتهى

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