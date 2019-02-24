جنح النزاهة: الحبس البسيط بحق 4 مدانين فتحوا صيدليات غير رسمية

2019/02/24 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية اربعة احكام بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر بحق أربعة مدانين عن جريمة فتحهم صيدليات غير رسمية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية وجدت ان المدانين الأربعة قاموا بفتح صيدليات لبيع الأدوية الى المواطنين دون موافقة رسمية من قبل وزارة الصحة".وأضاف أن "الأحكام بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر بحقهم تأتي استنادا لأحكام المادة 50/1 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970".انتهى

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