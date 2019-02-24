2019/02/24 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي ليستر سيتي، اليوم الأحد، إقالة المدرب كلود بويل، من

القيادة الفنية للفريق، بسبب سوء النتائج.وخسر فريق الثعالب، أمس السبت، بنتيجة 4-1، أمام ضيفه كريستال بالاس،

ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وكان بويل تمكن من تحقيق 4 انتصارات فقط من أصل 13 مباراة خاضها على

ملعب الثعالب (كينج باور)، بينما تلقى 7 خسائر.وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن المدرب

الأيرلندي بريندان رودجرز، أحد أبرز المرشحين لخلافة بويل، في قيادة

ليستر سيتي.وأوضحت الصحيفة أن اختيار بويل من البداية لقيادة ليستر سيتي، كان

مفاجأة للكثيرين، بعد أن تم إعلان أنه سيخلف كريج شكسبير.وأكدت الصحيفة أنه بعد بداية قوية للفريق مع بويل، أصبح المشجعون

يشعرون بإحباط متزايد من لعب كرة القدم بأسلوب ممل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليستر سيتي يُطيح بمدربه) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليستر سيتي يُطيح بمدربه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).