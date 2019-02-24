الخزعلي: أمريكا تأخذ الذهب العراقي وتحول الدواعش الأجانب للعراق

2019/02/24 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الأحد، على نقل الدواعش من سوريا للعراق، لافتا إلى أن أمريكا تأخذ ذهب العراق وتحول الدواعش الأجانب إليه.

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