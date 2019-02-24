سائرون يعلق على اتفاقه مع الفتح بشأن إكمال ما تبقى من حكومة عبد المهدي

2019/02/24 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف سائرون علي غاوي، الاحد، على ان الاتفاق بين سائرون والفتح بشأن ملء الوزارات المتبقية في بداية الفصل التشريعي الثاني ما هو الا مخرجات الاجتماعين السابقين.

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