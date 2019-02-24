الناصري:المشاريع التي اقرتهاخلية الازمة لقطاع الكهرباء معطلة في ذي قار

2019/02/24 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، الاحد، عن تلكؤ الدوائر المختصة بانجاز المشاريع التي اقرتها خلية الازمة في قطاع الكهرباء لاسباب غير محددة، موك

شبكة اخبار الناصرية:اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، الاحد، عن تلكؤ الدوائر المختصة بانجاز المشاريع التي اقرتها خلية الازمة في قطاع الكهرباء لاسباب غير محددة، موكدا استمرار التواصل مع الوزارة لتنفيذها باقرب وقت استعدادا للصيف المقبل.وقال يحيى الناصري ان"الاجتماعات واللقاءات مستمرة مع الدوائر المختصة ووزير الكهرباء لتفعيل المشاريع التي وافقت عليها خلية الازمة في الحكومة السابقة لمعالجة ازمة الكهرباء في ذي قار والتقليل من اثارها على المواطنين خلال الصيف المقبل".

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