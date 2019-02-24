الناصرية :المفسوخة عقودهم من الداخلية والدفاع يتظاهرون لاعادتهم لوظائفهم

2019/02/24 | 14:10

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

تظاهر العشرات من المنتسبين المفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية و الدفاع في ذي قار اليوم للمطالبة باعداتهم الى وظائفهم .

وتجمع المتظاهرون في ساحة الحبوبي وهم يحملون لافتات كتب عليها ( ياحكومتنا الرشيدة العفو العام نريده ) ، و( نحن منتسبي وزارة الدفاع والداخلية نناشد رئيس الوزراء بالعفو العام لاننا اصحاب عوائل ) ، و ( تم التلاعب باعصابنا من قبل البرلمان لعدة سنوات ولم يتم ارجاعنا للخدمة ).

وقال المتظاهر عما

شبكة اخبار الناصرية:تظاهر العشرات من المنتسبين المفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية و الدفاع في ذي قار اليوم للمطالبة باعداتهم الى وظائفهم .وتجمع المتظاهرون في ساحة الحبوبي وهم يحملون لافتات كتب عليها ( ياحكومتنا الرشيدة العفو العام نريده ) ، و( نحن منتسبي وزارة الدفاع والداخلية نناشد رئيس الوزراء بالعفو العام لاننا اصحاب عوائل ) ، و ( تم التلاعب باعصابنا من قبل البرلمان لعدة سنوات ولم يتم ارجاعنا للخدمة ).

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