رئيسة برلمان كوردستان تدعو النواب لجلسة استثنائية

2019/02/24 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئيسة برلمان كوردستان، اليوم الأحد، دعوة إلى نواب البرلمان لحضور جلسة استثنائية.

وتشير الدعوة التي تحمل توقيع الدكتورة فالا فريد، رئيسة برلمان كوردستان، إلى أن البرلمان سيعقد جلسته الاستثنائية الأولى بغرض تشكيل اللجنة القانونية.

وبيّنت الدعوة الموجهة لكافة النواب بالحضور، أن الجلسة ستعقد بتمام الساعة 11:00 قبل ظهر الثلاثاء 26 / 2 / 2019.

وكان هيمن كاكا عبد الله، النائب في برلمان كوردستان عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد أفاد لـ (باسنيوز) الجمعة الماضية، قائلاً: «لا يوجد أي موعد قانوني لتشكيل الحكومة، إلا أن رئاسة البرلمان تعمل على تشكيل اللجنة القانونية»، مؤكداً أن «تأخير تشكيل هذه اللجنة يخلق مشاكل لرئاسة البرلمان، لذلك من الضروري حسم مسألة اللجنة القانونية الأسبوع القادم».

بدوره الخبير القانوني بسام علي صرح لـ (باسنيوز) عن الموضوع، بالقول: «بعد أن يشكل برلمان كوردستان اللجنة القانونية، أول خطوة تقدم عليها يجب أن تكون تشريع قانون رئاسة الإقليم».

وبين أن القانون المذكور «يجب أن يتضمن عدة نقاط، منها أن يخول برلمان كوردستان بانتخاب رئيس الإقليم داخل البرلمان، ويحدد نسبة الأصوات اللازمة لانتخابه».

كما أشار إلى أن «القانون يجب أن يحدد مدة زمنية بعد جلسة البرلمان الأولى وانتخاب هيئته الرئاسية لانتخاب رئاسة الإقليم.



إلى جانب حسم أمور أخرى».

وحول المرحلة التي تلي انتخاب رئاسة الإقليم، قال الخبير القانوني إن «رئيس الإقليم سيكلف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة، وسيكون أمامه ٣٠ يوماً لإنجاز المهمة».

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