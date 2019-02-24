مواهب مدفونة في الوطن العربي

2019/02/24 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد الرقص الغربي المعاصر في لبنان حراكا ونهضة خلال السنوات العشر الأخيرة، الأمر الذي أثار أسئلة كثيرة لدى الجمهور والراقصين والباحثين في مكنونات الرقص عامة وتاريخ هذا النوع من الرقص.

ويثير هذا النوع من الرقص نقاشات في صالونات الفن في بيروت حيث ألقت الفنانة بترا سرحال محاضرة سمعية وبصرية بعنوان “أداجيو: ملاحظات على جسد يشيخ” في متحف سرسق في بيروت.

وأداجيو هو مصطلح تقني في رقص الباليه يعني الإيقاع البطيء في الحركة التي تتبع الموسيقى.

المحاضرة مبنية على مشروع بترا سرحال البحثي الحالي “أداجيو”، الذي بدأ العام الماضي وهو البحث الأول من نوعه عن الرقص المعاصر في لبنان.

وتقول سرحال وهي مصممة وراقصة وممثلة مسرحية وسينمائية إن هناك “أبحاثا عن أشخاص مشهورين عملوا في حقل الباليه والرقص التعبيري مثل جورجيت جبارة وسلوى الخطيب أو عبد الحليم كركلا، ولكن لم أجد أي بحث علمي عن تاريخ الرقص الغربي في لبنان”.

ويركز بحث بترا وبالتالي محاضرتها على ممارسات تدريب الرقص والتمرين الجسدي التي تم استيرادها إلى لبنان من الغرب منذ أربعينات القرن العشرين، ويلقي الضوء على تأثير هذه التدريبات الجسدية على مر التاريخ في لبنان.

تهدف سرحال إلى مشاركة نتائج البحث مع الجمهور من خلال معلومات توثيقية ومجموعة من الفيديوهات، وفتح النقاش حول تاريخ الرقص في لبنان وتطوّره والحركة من خلال الأجساد التي مارست هذا الفن.

وفي هذا السياق، ناقشت خلال المحاضرة بدايات التدريب على الباليه في لبنان، متخذة معلّمة الباليه ومصممة الرقص سلوى عون الخطيب (التي تبلغ من العمر اليوم 83 سنة وكانت حاضرة يوم الخميس في الفيديوهات وفي المتحف) نموذجاً.

وتناولت وضع الرقص الغربي في لبنان منذ الأربعينيات وأماكن تعليمه وأشهر الأستاذة الذين علّموا حركاته، وغالبيتهم لبنانيون-أرمن وألمان وفرنسيون ثم جاء الجيل اللبناني الذي تتلمذ على أيديهم مثل سلوى الخطيب ورفيق غرزوزي وجورجيا جبارة.



كما حددت أماكن العرض والحفلات وأشارت إلى احتكار الطبقات الارستقراطية والمتوسطة لهذا النوع من الرقص.

وقد انطلقت من الجسد الراقص العجوز المجعّد الذي أعطى كل ما لديه من طاقة ثم تقاعد بفعل الزمن لأن “المجتمع ومعايير الجمال الحديثة والنظام الرأسمالي والنظام الأبوي يضعوه جميعا في خانة التقاعد” مستشهدة بكبار الفلاسفة والكتاب الذين تناولوا الجسد كفكرة رئيسية في أعمالهم.

وتشرح سرحان “انطلقت من الرقص الغربي الذي وصل إلى لبنان مع البعثات الاجنبية، لأوصّف الواقع ووضع الرقص المستورد في إطاره المحلي.



تعاملت في بحثي كما تجدون في أفلام الفيديو، مع الأجساد الراقصة الكبيرة في السن واليافعة كمادة ارشيفية، لأنها أجساد تحكي لغة خاصة وتتذكر وتعبر أكثر من أي لغة اخرى”.

وأضافت “لقد ركّزت في الفيديوهات على لغة الرقص واستعمالاتها كأداة تواصل بين المعلّمة سلوى الخطيب وتلميذتها وكيف تؤثر هذه اللغة على الجسد”.

وقالت سلوى الخطيب التي كانت من أوائل راقصات البالية في لبنان بعد المحاضرة “لقد كان الرقص ولا يزال شغفي الأول، ولطالما تحولت مدرستي في شارع الحمرا خلال الحرب الى ملجأ للأطفال حيث كنت أراقصهم على أصوات القذائف والانفجارات وأقول لهم هذه مفرقعات نارية كي لا يخافوا”.

وأضافت لرويترز “لو كنت أريد الآن أن أصمم عرضا راقصا لصممته عن الحب”.



وتابعت “الحب هو الذي أبقاني حتى اليوم أعيش بسلام وطمأنينة، وحب الرقص هو الذي جعل جسدي يحافظ على رشاقته حتى اليوم وخصوصا يداي اللتان أعبر من خلالها عن أي شيء”.

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